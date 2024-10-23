 

Нутрициолог Меркулова раскрыла, кому противопоказана тыква

23.10.2024, 11:10, Разное
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Тыква, прославленная осенним изобилием, несет в себе скрытые недостатки. Ирина Меркулова, нутрициолог и доцент ГУУ, предостерегает об опасностях, таящихся в этом овоще.

Несмотря на богатство витаминами А и Т, а также полезными семечками с магнием, цинком и жирами, тыква обладает высоким гликемическим индексом, что делает ее опасной для диабетиков и людей с высоким уровнем сахара в крови, пояснила Ирина Меркулова.

Нутрициолог рекомендует использовать тыкву умеренно, заменяя ею вредные сладости. Однако диабетикам и людям с нарушением углеводного обмена следует избегать употребления этого овоща во избежание ухудшения состояния.


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