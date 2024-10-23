Депутаты Госдумы запросили у Минпросвещения позиции по субкультуре квадробинга

Депутат Татьяна Буцкая обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой проинформировать о позиции ведомства по квадробингу. По ее словам, в школах проводят профилактические беседы о потенциально негативном влиянии этой субкультуры.

Татьяна Буцкая также запросила рекомендации по работе с детьми по квадробингу, фуриям и терианам. Она отметила, что вовлеченность детей в такие субкультуры может представлять опасность для общества.

В октябре Госдума приступила к разработке законопроекта о контроле над квадробингом. Однако глава комитета по защите семьи Нина Останина выразила сомнения в необходимости запрета. Представители Кремля назвали квадробинг полной ерундой.