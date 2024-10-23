Лига безопасного интернета потребовала введения административной ответственности для граждан за просмотр YouTube

В Лиге безопасного интернета потребовали в рамках борьбы с иностранным влиянием ввести административную ответственность за доступ граждан к запрещённым материалам на ресурсах недружественных стран.

В настоящий момент в список внесён только видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google.

Согласно проекту, протокол об административном правонарушении сможет выписать любой сотрудник патрульно-постовой службы при выборочной проверке гаджета гражданина, а также на основании материалов, полученных от операторов связи с использованием технических систем противодействия угрозам (ТСПУ) по итогам ежемесячного биллинга. В отчёт должны быть внесены адреса роликов, просмотренных правонарушителем.

Дифференцированные штрафы для граждан составят 1000 – 5000 рублей в зависимости от наличия подписки, простановки отметки (лайка) и среднего времени ознакомления с источником распространения информации иноагентов (YouTube-каналы), а для должностных и юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей, в том числе за размещение любых ссылок и рекламных материалов.

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