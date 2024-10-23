Ученые разработали революционное решение для хранения парниковых газов в океане

Специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне представили инновационный метод хранения парниковых газов в недрах океана. Исследование, опубликованное в Nature Communications, сфокусировалось на карбоксильно-богатых алициклических молекулах (CRAM), играющих важную роль в обменных процессах углерода в океанической среде.

CRAM обладают способностью связывать углерод, что может потенциально замедлить глобальное потепление. Ученые провели исследования в заливе Баффина, собирая данные о концентрации CRAM в морской воде. Применив уникальную методику, они обнаружили, что часть молекул CRAM оседает в глубоких слоях океана, а другая часть перемещается к поверхности. Этот процесс регулируют гетеротрофные бактерии, использующие CRAM в качестве энергетического источника.

Результаты дискуссии показали, что от четверти до половины CRAM исчезает в морских глубинах под воздействием биологических процессов. Это открытие опровергает прежние предположения о том, что CRAM просто накапливаются на дне океана. Если большая часть этих молекул сохраняется в морских глубинах, это может свидетельствовать о способности бактерий удерживать углерод, получаемый из поверхностного углекислого газа, в течение длительного времени. Этот прорыв раскрывает новые возможности для долгосрочного смягчения последствий изменения климата.

На следующем этапе исследователи планируют исследовать природные механизмы, которые можно было бы использовать для ускорения накопления CRAM в глубоководных районах. Повышение темпов этого процесса может существенно повлиять на хранение углерода в течение тысяч лет.