Караулова призналась, что не стала звездой “Счастливы вместе” из-за Фадеева

Певица Юлианна Караулова призналась, что в юности у нее был шанс попасть в один из самых популярных российских ситкомов. 17-летней Карауловой предложили сыграть Свету Букину в ленте “Счастливы вместе”.

Несмотря на хорошее впечатление на съемочной площадке, воплотить мечту не удалось. Причиной стали контрактные обязательства с Максимом Фадеевым, возникшие после участия Юлианны Карауловой в “Фабрике звезд”.

Однако опыт актрисы у Карауловой уже имелся. К тому времени она снялась в нескольких фильмах, хотя и не столь известных. Положительно сработал и музыкальный бэкграунд Карауловой, отметили создатели сериала.