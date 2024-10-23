 

Известный голливудский актер оказался втянут в разборки принцев Уильяма и Гарри

23.10.2024, 3:35, Разное
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Инсайдеры сообщают, что Гарри пытается восстановить связь с семьей, однако его старший брат пока не готов к общению. По слухам, Гарри решил, что для налаживания контакта с Уильямом ему нужен посредник. Долгое время он искал подходящую кандидатуру, ведь общие друзья братьев теперь разделены.

В конечном итоге выбор пал на Мэтта Деймона, который знаком с обоими принцами с юности. Актер не раз участвовал в мероприятиях королевской семьи и, по мнению Гарри, мог бы сыграть роль связующего звена. Однако ситуация оказалась более сложной, чем ожидалось.

Каждый из братьев стремится склонить Мэтта на свою сторону. Уильям уверяет актера, что Гарри не способен контролировать свои эмоции и предлагает провести время вместе в Кенсингтонском дворце, обещая поддержку и дружбу. В то же время Гарри напоминает Деймону о их давней дружбе и просит о помощи.

Мэтт пытается сохранить нейтралитет, но, как утверждают инсайдеры, это практически невозможно. “Он хочет оставаться на стороне обоих, но напряжение между ними слишком велико”, — сообщил источник. Мэтт страдает от этой ситуации, поскольку она требует от него эмоциональных затрат и постоянного выбора.

Друг актера отметил, что Деймон чувствует себя утомленным от давления, которое создают королевские разборки. Он осознает, что разрешить конфликт между братьями не в его власти. Это делает его участие в ситуации еще более сложным и болезненным.


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