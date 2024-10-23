 

Уэбб открыл квазары-одиночки во Вселенной на ранних этапах ее жизни

23.10.2024, 2:55, Разное
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Астрономы из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что древние квазары, которые ранее считались окруженными галактиками, на самом деле могут существовать в изоляции в ранней Вселенной. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, было проведено с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба.

Исследователи изучили пять древних квазаров возрастом более 13 миллиардов лет и обнаружили, что окружение некоторых из них сильно отличалось от ожидаемого. Вопреки предположениям, не все квазары находились в плотных участках космоса с высокой концентрацией галактик.

Эта неожиданная находка поставила под сомнение существующие теории, согласно которым наиболее массивные квазары должны формироваться в областях с высокой плотностью материи. Данное открытие бросило вызов стандартным моделям роста черных дыр и образования галактик.

Исследование с помощью Уэбба, включавшее создание “мозаичных” изображений окрестностей квазаров и измерения света на различных длинах волн, позволило выявить, что один квазар окружен 50 галактиками, а другой – всего двумя.

Результаты показали, что космическое окружение квазаров может значительно различаться. Открытие непонятного существования таких ярких и массивных квазаров в относительно пустых областях космоса требует дальнейшего изучения и может привести к пересмотру текущих космологических моделей.


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