 

Гурцкая установила роскошный памятник мужу Петру Кучеренко

23.10.2024, 1:15, Разное
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Весной прошлого года певица Диана Гурцкая похоронила на московском Троекуровском кладбище своего любимого супруга. Могила Петра Кучеренко теперь украшена внушительным памятником, который скорее напоминает дворец, чем традиционное место упокоения.

Памятник Петру Кучеренко, запечатленный на фотографиях, оказался одним из самых дорогих и роскошных на всем кладбище. Работы по его возведению пока продолжаются, но уже сейчас очевидно, что это впечатляющее произведение изящества и великолепия.


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