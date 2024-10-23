 

Терапевт предостерегла, что сон у открытого окна грозит инсультом

23.10.2024, 1:15, Разное
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Терапевт Людмила Лапа предостерегла от сна у открытого окна для людей со слабым иммунитетом. Этот риск связан с повышенной чувствительностью ослабленного организма к холодному воздуху.

Людмила Лапа отметила, что при заболеваниях органов дыхания, таких как ОРВИ, вдыхание прохладного воздуха ртом может привести к ангине или, если лечение будет несвоевременным, – к пневмонии. По словам врача, в случае простуды целесообразно ограничиться проветриванием комнаты перед сном для обогащения её кислородом. При этом во время проветривания следует покинуть помещение.

Особого внимания требуют случаи повышенной температуры тела. Сочетание охлаждения организма от открытого окна и высокой температуры (выше 39 градусов) создает чрезмерную нагрузку, что может привести к резкому ухудшению состояния, вплоть до инсульта.


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