Мнение «аналитика»: О другом вошедшем не в ту дверь… Певец SHAMAN — всё?



Фото © Игорь Иванко / Ъ

Ну кто бы мог подумать! Не-е-е, кто угодно, только не он…

Молодой, в расцвете сил и голоса, только что нащупавший свой путь и выдержавший «свой бой».

Но жизнь поразительно богата на сюрпризы. И это её богатство поражает… наповал. Плюс «контрольный в голову».

Вот и восходящая звезда патриотической России, певец и продюсер самого себя Ярослав «SHAMAN» Дронов попал по полной…

Его концерты по России отменяют один за другим. Его личную жизнь изучают под микроскопом и выносят на всеобщий суд каждую пылинку на белом белье Про него распространяют слухи один нелепее другого: например, что ИП Ярослав Дронов зарегистрировал товарный знак «Я русский» исключительно для того, чтобы выпускать недорогую водку и синтетические фаллосы. И что он «кинул» организаторов одного концерта, якобы пообещав им перечислить часть гонорара в некий «фонд помощи», но забив на это впоследствии.

Только слепой не заметит в этом потоке новостей хорошо спланированной пиар-кампании.

Поэтому закономерен вопрос: что всё это значит?

И есть уже минимум три версии.

1. Месть обманутой женщины. Не секрет, что до недавнего времени пиарщицей SHAMAN’a была его вторая жена Елена Мартынова. Говорят, что именно её усилиями талантливый «мальчик» — пиар-дива на 12 лет старше Ярослава — поднялся от кабацкого лабуха до всероссийского символа. Но как только успех был достигнут, певец ушёл к другой. И к другому… пиарщику.

2. Козни разозлённых конкурентов. Опять же не секрет, что за место «главного патриотического певца» конкурируют многие мэтры нынешней эстрады, от «вечных» Олега Газманова и группы «Любэ» до осваивающих эту нишу Григория Лепса и Александра Маршала. По слухам, в своём кругу они давно считают молодого артиста выскочкой и топят, как могут. А тут — такой шанс: развод в год семьи. Тем более, что и чиновникам от культуры «юное дарование» тоже не по нутру.

3. Делёж бизнесовых активов. И снова «не секрет», что Елена Мартынова работает на холдинг USM Алишера Усманова. И тут большой вопрос, в какой мере её вложения в SHAMAN’а были делом личным, а в какой — #бизнес-проектом всеядного магната. Который, тоже по слухам, стал терять влияние в верхах. Говорят, его жёстко теснит всесильный СВЧ. И тогда всё происходящее вокруг Ярослава Дронова — обычная игра на понижение цены «актива» в преддверии сделки.

Вам какая версия кажется наиболее состоятельной?

И охота ли вообще смотреть на всю эту клоаку?

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