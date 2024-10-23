Мнение: Самый тёплый год, введение пустырей в сельхозоборот и «Яйцо дракона» в Арктике

1. Очередные хорошие новости для России, которой потепление климата выгодно. Учёные предрекают, что 2024 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой (ссылка). Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра, говорит, что точно можно будет сказать только в январе, но пока что мы твёрдо идём на рекорд.



2. Могущественный триумвират из тёплой погоды, вражеских санкций и живительного капитализма побуждает русских аграриев распахивать всё больше и больше пустовавших ранее сельхозземель (ссылка):



За 2022-2023 годы в рамках госпрограммы «Земля» в России было введено в сельскохозяйственный оборот более 950 тыс. га залежных земель. Об этом сообщили на коллегии Министерства сельского хозяйства.

По итогам 2024 года планируется добавить к этой цифре ещё 1 млн га.

Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России (программа «Земля») была разработана Минсельхозом по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года.

В мае 2021 года её утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За срок её действия планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

Залежные земли — это земли, на которых раньше выращивали условную пшеницу, но потом по каким-то причинам перестали. Когда же залежные земли у нас закончатся, мы приступим к новому витку освоения целины, расчистки лесов и осушения болот. Сельское хозяйство в России очень выгодное дело: особенно если учесть, что земли у нас много, а наши инженеры продвинулись в деле разработки беспилотных комбайнов очень далеко.

3. Наши школьники тем временем выращивают в Арктике теплолюбивые сельхозкультуры — совсем как в советских фантастических фильмах (ссылка):

В Мурманске агроном-подросток из технопарка «Кванториум» Анастасия Пономарева-Рунова вырастила арбуз сорта «Яйцо дракона». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Мурманской области.

Как рассказали власти, вес выросшей в Арктике ягоды составил 300 граммов. Учащиеся в технопарке дети не только съели арбуз, но и проанализировали уровень сахара в его мякоти — оказалось, что он не отличался от показателей магазинных арбузов.

Речь, судя по всему, идёт о теплицах. С одной стороны, арбузы дешевле выращивать на полях под открытым небом, где-нибудь под Астраханью. С другой стороны, современные светодиодные лампы и роботизированный полив делают теплицы весьма рентабельными.

PS. Арбуз — это не ягода. Арбуз — это тыквина.