Неутолимая жажда и частые позывы к мочеиспусканию грозят несахарным диабетом

Врач Александр Мясников отметил, что частые позывы к мочеиспусканию (наряду с постоянной жаждой) часто сигнализируют о редком заболевании – несахарном диабете. По его словам, при нарушении осмотического баланса в организме возникает дисфункция в выработке вазопрессина (антидиуретического гормона) или его восприимчивости в почках.

В результате этого, по словам Александра Мясникова, наблюдается усиленное выделение мочи, достигающее 6-8 литров в сутки. Помимо частого мочеиспускания и жажды, при несахарном диабете могут проявляться сухость слизистых оболочек, повышенная утомляемость, тошнота, запоры, ночные мочеиспускания и судороги.

При возникновении таких симптомов врач порекомендовал проверить уровень антидиуретического гормона в организме, чтобы своевременно выявить возможное развитие несахарного диабета.