Сальмонеллез охватил 17 детей в петербургском детском саду

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. Пятеро заболевших детей остаются в стационаре. При исследовании у них диагностирована сальмонелла.

Специалисты Роспотребнадзора контролируют распространение заболевания, проводя противоэпидемические мероприятия. В дошкольном учреждении были введены ограничения, отобраны пробы с целью лабораторного анализа. Кроме того, проведена дезинфекция помещений, а персонал и воспитанники сада обследованы на наличие возбудителя.