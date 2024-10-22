 

Врач Сухорукова атрофический гастрит назвала предвестником онкологии

22.10.2024, 23:35, Разное
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Врач Людмила Сухорукова предупредила об опасности атрофического гастрита, который может развиться как следствие хронического. При этом типе гастрита происходят изменения в слизистой желудка, повышающие риск появления опухолей.

Людмила Сухорукова указывает на скрытую опасность этого заболевания, которое часто протекает бессимптомно. Атрофический гастрит, по словам врача, может быть предвестником рака, так как при нем слизистая желудка претерпевает изменения, повышающие возможность развития злокачественных клеток.

Врач отмечает, что недооценка гастрита в качестве фактора риска рака является распространенной проблемой. Риск развития заболевания повышается у пожилых и зрелых мужчин, которые курят и пренебрегают здоровым питанием.


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