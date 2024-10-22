Семь умных способов использовать аргановое масло для волос и натуральные кондиционеры своими руками

Аргановое масло использовалось в течение столетий в косметических процедурах по всему миру и превозносилось за свои питательные и увлажняющие свойства. Это редкое масло получают из ореха, который растет только в Марокко, а именно в лесах Аргана. Когда дело доходит до использования его масла на волосах, есть более одного способа заставить это средство работать на все 100%.

Защита от ультрафиолета

В продаже можно увидеть не так много солнцезащитных кремов для волос, но это не значит, что вы не должны защищать свои пряди от вредных ультрафиолетовых лучей. Специалисты рекомендует наносить аргановое масло на волосы перед тем, как отправиться на пляж. Это нужно делать в любое время, когда вы планируете находиться на улице дольше нескольких минут.

Это не только поможет вашим волосам оставаться здоровыми, но и предотвратит их выцветание. Наносите средство непосредственно на пряди или используйте спрей-кондиционер для волос с укрепляющими волосы ингредиентами, такими как аргановое и кокосовое масла, а также кокосовое молоко.

Придание блеска волосам

Если у вас намечается важное событие, вы можете использовать аргановое масло в качестве маски для волос, чтобы придать им блеск и увлажнить их. Используя щедрое количество этого продукта, тщательно вотрите его в кожу головы, волосы и кончики.

Затем оберните волосы полотенцем, чтобы предотвратить окрашивание. Оставьте масло на голове на несколько часов или, если хотите, на всю ночь. Самое лучшее, что в это время вы не подвергаете свои волосы воздействию агрессивных химикатов или средств для придания им такого великолепного вида.

Защита от воздействия высоких температур

Прежде чем брать фен, выпрямитель или щипцы для завивки волос, покройте пряди аргановым маслом. Лучше всего наносить его на влажные локоны, чтобы получить максимальную пользу. Это помогает предотвратить ломкость волос при воздействии высокой температуры.

Лечение секущихся кончиков

Специалисты рекомендуют наносить аргановое масло на самые кончики волос, чтобы укрепить кутикулу изнутри и предотвратить ломкость в виде секущихся кончиков. Просто помните, что даже небольшого количества масла будет достаточно. К счастью, оно не тяжелое, поэтому ваши волосы не будут выглядеть жирными.

“Усмирение” непослушных кудряшек

Если у вас кудрявые от природы волосы, вы знаете, сколько проблем они могут доставлять. Постоянно выбивающиеся пряди, невозможность сделать укладку – все это будет в прошлом, если вы примените несколько капель арганового масла. Оно поможет заполнить кутикулу волоса перед сушкой феном. Или сделайте самодельный кондиционер на основе арганового масла, чтобы бороться с пушистостью.

Кондиционирующая обработка перед мытьем шампунем

Вы также можете использовать аргановое масло в качестве кондиционирующего средства. Просто нанесите небольшое количество от корней до кончиков, расчешите волосы и выжмите лишнюю воду. Затем оставьте на 10 минут или даже на ночь. После вымойте волосы шампунем, нанесите кондиционер и уложите их как обычно.

Увлажнение кожи головы

Если вас периодически беспокоит зуд кожи головы, просто нанесите немного арганового масла, чтобы усилить увлажнение. Перед душем вы можете нанести несколько капель на сухую кожу головы, чтобы справиться с зудом и перхотью. А вот лучшие ингредиенты для натуральных кондиционеров для волос, которые вы можете сделать на дому.

С кокосовым маслом

Кокосовое масло имеет долгую историю использования в Южной Азии, в частности в Индии, где его применяли в аюрведических процедурах по уходу за волосами. Богатая комбинация жиров в кокосовом масле покрывает пряди, сохраняя влагу внутри. Оно также смазывает волосы, предотвращая спутывание, удерживая пряди от слипания.

Уникальным качеством кокосового масла является то, что оно содержит лауриновую кислоту. Ее молекулы самые мелкие и могут проникать в стержень волоса. От этого они станут более гибкими, прочными, перестанут сечься. Обзор 22 исследований показал, что кокосовое масло успешно лечит ломкость волос.

Исследования также показали, что кокосовое масло обладает антимикробной активностью, и при регулярном использовании на коже головы в течение 12 недель оказывает благотворное влияние на микробиом кожи головы.

С касторовым маслом

Еще несколько тысяч лет до нашей эры касторовое масло использовалось людьми для укрепления волос и придания им блеска. В наше время оно в основном используется в промышленности в качестве смазки и имеет несколько косметических и медицинских применений.

Уникальным увлажнителем, который оно содержит, является рицинолеин. Это мононенасыщенная жирная кислота, которая составляет около 90% его содержания. Вещество делает масло очень вязким, оно обволакивает пряди и предотвращает их повреждение. Также касторовое масло обеспечивает защиту от грибковых и бактериальных инфекций.

Его можно использовать на сухих кончиках волос, как кондиционирующее средство глубокого действия. Можно применять тепло, чтобы помочь ему проникнуть в стержень волоса. Но будьте осторожнее при нанесении касторового масла, чтобы не использовать его слишком много. Поскольку консистенция очень густая, в редких случаях оно может вызывать аллергические реакции.

С оливковым маслом

Хотя мы хорошо знаем, что это масло используется в кулинарии, некоторые могут не знать, что оно также имеет косметическое применение. Мало оливы содержит много полезных соединений, таких как антиоксидантные фенолы. Древние греки даже купались в нем, а вы можете провести процедуру глубокого кондиционирования волос.

Доказано, что оно оказывает целебное воздействие на кожу, а также защищает от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Это то, что мы часто не учитываем, когда дело касается наших волос. Также оливковое масло лечит воспалительные заболевания кожи головы.

С аргановым маслом

Когда думаешь о масле для волос, то аргановое – первое, что приходит на ум. Как и оливковое масло, оно также содержит высокую долю мононенасыщенных жирных кислот, а также фенолы, витамин Е, сквален и другие антиоксиданты.

Оно определенно обладает полезными свойствами, когда дело касается волос. Его способность удерживать воду известна, как одно из его неочевидных полезных свойств. Считается, что оно также вполне способно поддерживать волосы увлажненными.

Попробуйте приготовить домашнее средство для регулярного ухода за волосами, смешав аргановое масло с кокосовым и маслом ши. Так вы получите насыщенное, интенсивное кондиционирующее терапевтическое средство для кожи головы и сухих или секущихся кончиков.

С кунжутным маслом

Кунжутное масло, как было доказано, увлажняет локоны, образует защитное покрытие вокруг каждого волоска. Также оно проникает в стержень волоса. Это масло недорогое и его легко получить, хотя сыворотку из него, в основном, используют в азиатской кухне.

Кунжутное масло содержит сезамин, гидрофобный антиоксидант. Это очень полезно для волос, потому что он отталкивает воду, укрепляя локоны и предотвращая их повреждение. Некоторые исследования показали, что местное применение этого масла блокирует 30% ультрафиолетовых лучей солнца, благодаря своей антиоксидантной силе.

Применяйте эти природные средства для домашнего ухода за волосами, и очень скоро вы увидите эффект. Локоны станут послушнее, их блеск и сила возрастут. К тому же, вы будете точно знать, что не применяете никакой вредной “химии”, ведь все эти ингредиенты натуральные и безопасные.