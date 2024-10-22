РФ и Белоруссия заключили договор, определяющий шаги в случае угрозы суверенитету

Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией включает механизмы совместных действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство, а положения договора учитывают возможное размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как меры военного сдерживания.

В соглашении отражены и изменения в ядерной доктрине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным 25 сентября. Совместно с Белоруссией ведется работа над новой концепцией безопасности Союзного государства, которая оценит изменения геополитической обстановки и противодействия стратегическим оппонентам.