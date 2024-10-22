Ученые выявили связь между кровотоком и уровнем холестерина в крови

Ученые из Университета Лидса совершили прорыв в понимании взаимодействия кровотока в печени и обмена холестерина. Они обнаружили, что замедление кровотока в воротной вене печени запускает механизм, повышающий выработку желчи. Эта желчь необходима для выведения холестерина из организма.

Исследование показало, что данный процесс контролируется белком PIEZO1, который чувствителен к изменениям давления крови. Когда кровоток замедляется, как во время физических упражнений или голодания, PIEZO1 активирует превращение холестерина в желчные кислоты, которые затем выводятся из тела. Напротив, при приеме пищи и отдыхе, которые увеличивают кровоток, выработка желчи снижается.

Это открытие связывает кровоток в воротной вене с уровнем холестерина в крови. Исследователи полагают, что это может иметь большое влияние на стратегии лечения заболеваний, связанных с нарушением жирового обмена, таких как сердечно-сосудистые заболевания и жировая болезнь печени. Низкая выработка желчи может способствовать накоплению холестерина в крови и появлению этих заболеваний.

Открытие новых подходов к лечению, которые учитывают связь кровотока с уровнем холестерина, может быть особенно полезным для пациентов, которые не могут принимать статины, широко используемые для снижения уровня холестерина, из-за побочных эффектов.