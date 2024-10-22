Газмановы заработали на продвижении музыки 65 миллионов рублей

Знаменитые артисты Олег и Родион Газмановы оказались не менее удачливыми предпринимателями. Их компания «Омг-Промо», специализирующаяся на музыкальном бизнесе, за прошлый год достигла впечатляющей выручки — 65 млн рублей.

Основным направлением деятельности фирмы Олега и Родиона Газмановых является создание и продвижение музыкального творчества. Примечательно, что данный успех не является одноразовым – в последние годы компания демонстрирует стабильные доходы, исчисляемые десятками миллионов рублей.