Рупор кремлевской пропаганды: Про феминитивы

Про феминитивы

Выношу из дискуссии на фб – о новоязовских феминитивах, будь они неладны. Я хоть и бывший, но филолог – и на любые языковые явления стараюсь смотреть беспристрастно и в первую очередь с точки зрения самого языка. Она у него есть, ага.

Язык – существо живое и, как ни странно, очень логичное. Логика у него такая: если вот прям надо – берём (примечание: сие правило не касается всяких там языковых нежных и не очень литературных финтифлюшечек, это как побрякушки у дамы: много не бывает). Именно по этой логике из массы новообразующихся словечек, заимствований и тенденций остаются какие-то небольшие проценты, реально соответствующие нуждам изменяющегося социума, новым понятиям, предметам, ну и т.д.

С феминитивами всё было ровно так. Сперва в обозначении профессий их просто не было – за исключением всяких жестко маркированных по половому признаку прачек, доярок и медсестер (медбрат появился сильно позже). Причем повар и повариха, например, четко различались по уровню мастерства, на что указывает и простонародный суффикс: повар мог быть и в шикарном ресторане, а вот повариха – только на домашней кухне.

Потом, с приходом эмансипации, начали понемногу появляться всякие там учительницы и летчицы: языку это нужно было, чтобы обозначить новое явление в мире: о, зырь, баба делом занялась! Когда же явление, в свою очередь, перестало быть новым и перешло в разряд рядовых, женщины начали бороться за отмену феминитивов в профессиях – за право называться поэтом, а не поэтессой, летчиком-космонавтом, а не вот этим вот всем. И язык это одобрил, потому что это отражало реальное изменение в социальной ткани.

Беда с нынешними феминитивами в том, что они совершенно ничего не отражают, это искусственный, идеологически мотивированный конструкт, за которым не стоит реальной в нём необходимости. И именно поэтому ширнармассы, рулящие языковой практикой, что бы там ни говорила интеллигенция, качают головами: а нахуа, простите? и правильно делают.

Мой прогноз – все эти авторки и режиссёрки, пытающиеся без мыла и особой надобности протиснуться в живую ткань языка, не приживутся, потому что просто не нужны никому, кроме весьма ограниченной, хоть и громкой группы лиц. А если и останутся, то исключительно как маркер либо идеологического, либо качественного плана, причем уже сейчас заметно, что в широком употреблении у этого маркера явно проступает иронический окрас по второму варианту "авторка, блин".

Всё логично – русский язык у нас молодец, я в него верю.

https://t.me/DunkavUtkonosii/138 – цинк

Вполне согласен с этим посылом. Искусственные феминитивы отомрут естественным путем. Исключительно натужная и пустая конструкция.

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