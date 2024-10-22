Бывший президент Перу приговорен к 20,5 годам заключения за коррупцию

Бывший президент Перу Алехандро Толедо приговорен к двадцати годам и шести месяцам тюремного заключения по обвинению в получении взятки в размере 35 миллиона долларов от бразильской строительной компании Odebrecht.

Верховный суд Перу счел доказанным, что в обмен глава государства присудил компании победу в тендере на строительство двух участков Трансокеанского шоссе, соединяющего Тихоокеанское побережье Перу с Атлантическим побережьем Бразилии.

Толедо, которому сейчас 78 лет, возглавлял Перу в 2001-2006 годах. Скрываясь от обвинений, он уехал в Калифорнию, но был арестован властями США и экстрадирован на родину, чтобы предстать перед судом.