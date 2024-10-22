Спутника Глюкозы арестовали на семь суток после инцидента в аэропорту

Глюкоза, известная певица, в очередной раз оказалась в центре внимания после инцидента в московском аэропорту Шереметьево. Артистка, находившаяся под воздействием запрещенных веществ, была задержана сотрудниками правоохранительных органов. 22 октября суд вынес решение по этому делу.

Учитывая наличие у Глюкозы двух несовершеннолетних дочерей, суд ограничился назначением штрафа в размере 5000 рублей. Тем не менее, спутнику Глюкозы, также задержанному по делу, касающегося запрещенных веществ, не удалось избежать более строгого наказания. Александр Шевцов, чья связь с исполнительницей пока не установлена, был арестован на семь суток. Отметим, что после череды скандалов Глюкоза была отстранена от участия в новогодних концертах.