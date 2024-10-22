Microsoft выпустила улучшенную гарнитуру Xbox по рекордно низкой цене

Microsoft представила усовершенствованную беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset. Помимо новых функций, улучшений и дизайна, модель впечатляет доступностью по цене всего 110 долларов.

Наиболее заметное нововведение – поддержка Dolby Atmos без дополнительной платы, что обеспечивает непревзойденное пространственное звучание. Аккумулятор обеспечивает до 20 часов автономной работы, а новый микрофон отличается улучшенным шумоподавлением и автоотключением.

Гарнитура получила совместимость с Bluetooth 5.3 и технологией Qualcomm S5 Gen 2, гарантируя минимальную задержку при подключении к устройствам. Дизайн обновлен с черной отделкой и эргономичным оголовьем.

Xbox Wireless Headset уже доступна на рынке и предлагает исключительное сочетание функций, качества и доступности.