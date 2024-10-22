 

Врач Федосьина ответила, опасно ли смешивание продуктов

22.10.2024, 20:15, Разное
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Некоторые продукты при совместном употреблении нарушают пищеварительный процесс, заявила гастроэнтеролог Екатерина Федосьина. Перечень продуктов, не рекомендуемых к совмещению, она перечислила в интервью «Газете.Ru».

К примеру, при непереносимости лактозы молочные продукты, особенно в сочетании с другими блюдами, провоцируют усиление вздутия, газообразования, поноса и спазмов. У некоторых людей отмечается мальабсорбция фруктозы — сложности с её абсорбцией в кишечнике, — указала доктор. При этом употребление фруктов с высоким содержанием фруктозы, таких как яблоки и груши, может стать причиной вздутия и дискомфорта.

Екатерина Федосьина дополнила, что бобовые (фасоль, горох, чечевица) содержат сложные сахара, сложные для переваривания. Совмещение бобовых с другими трудноперевариваемыми продуктами может привести к усилению газообразования и вздутию.

Кроме того, употребление чрезмерного количества жирной пищи, особенно в сочетании с алкоголем или кофеином, вызывает ощущение тяжести и проблемы с пищеварением. По словам Федосьиной, кофеин может воздействовать на усвоение определённых минералов, включая кальций и железо: употребление кофе или чая сразу после еды с этими минералами ухудшает их усвоение. Алкоголь, в свою очередь, раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, в связи с чем его употребление вместе с острой или кислой пищей усиливает раздражение и вызывает дискомфорт.

Содержание кальция в молочных продуктах может препятствовать усвоению железа из растительных источников, например, зелени, добавила врач. Она порекомендовала людям с пищевыми непереносимостями и аллергиями, замедленным пищеварением, синдромом раздражённого кишечника (СРК) или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта тщательнее подбирать сочетания продуктов.


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