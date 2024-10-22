Российское оборудование обеспечит быструю передачу информации со спутников

Компания «Спутникс», интегрированная в структуру «Sitronics Group» объявила о создании перспективной аппаратуры, обеспечивающей передачу любых объемов данных с орбитальных спутников в наземные принимающие центры на высоких скоростях.

Речь идет о высокоскоростной линии Х-диапазона (диапазон частот сантиметровых длин волн), позволяющей передавать информацию с оборудования спутника, ее собирающего, со скоростью в пределах от 600 до 1750 Мбит/с.

Причем разработчики утверждают, что благодаря достаточно компактным размерам и небольшой массе, не превышающей 15 кг, этот блок легко можно размещать на многих моделях спутников.

Как ожидается, подобная аппаратура собственной разработки обеспечит «Спутниксу» заметное ускорение процесса массового выпуска спутников, а также оптимизацию расходов на серийное производство. Мало того, это оборудование универсально и может применяться не только на российских, но и на зарубежных аппаратах.

Стоит отметить, что проект «Спутникса» признали победителем в направлении «Технологии неба, связи и космоса» на конкурсе BRICS Solutions Awards, в котором приняло участие множество коммерческих организаций, а также госучреждений, ВУЗов и физических лиц из государств, входящих в БРИКС.Источник — Sitronics Group