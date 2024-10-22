 

Муцениеце нелестно высказалась в адрес сына

22.10.2024, 17:00, Разное
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Публичный скандал между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным набирает обороты. Актриса заявила, что бывший муж забрал их сына Тимофея и не возвращает, несмотря на решение суда. Однако ситуация оказалась не столь однозначной, как казалось.

В Сети всплыли архивные видео из влога Агаты Муцениеце, где она резко высказалась о своем ребенке. В порыве гнева актриса назвала сына “скотиной” и заявила, что пожалела о том, что стала матерью двух детей.

Высказывания Муцениеце вызвали резонанс среди подписчиков. Многие встали на сторону Павла Прилучного и поняли нежелание сына возвращаться к матери. Тем временем Павел Прилучный публично ответил на обвинения бывшей супруги, назвав их необоснованными.


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