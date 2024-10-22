Муцениеце нелестно высказалась в адрес сына

Публичный скандал между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным набирает обороты. Актриса заявила, что бывший муж забрал их сына Тимофея и не возвращает, несмотря на решение суда. Однако ситуация оказалась не столь однозначной, как казалось.

В Сети всплыли архивные видео из влога Агаты Муцениеце, где она резко высказалась о своем ребенке. В порыве гнева актриса назвала сына “скотиной” и заявила, что пожалела о том, что стала матерью двух детей.

Высказывания Муцениеце вызвали резонанс среди подписчиков. Многие встали на сторону Павла Прилучного и поняли нежелание сына возвращаться к матери. Тем временем Павел Прилучный публично ответил на обвинения бывшей супруги, назвав их необоснованными.