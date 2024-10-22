 

Актер Аскар Ильясов оценил комфортную Москву

22.10.2024, 17:00, Разное
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Известный актер Аскар Ильясов, получивший популярность благодаря сериалам “Нулевой пациент” и “Комбинация”, в беседе с журналом “Москвич Mag” поделился своими впечатлениями от российской столицы. Во время интервью он отметил неоспоримое превосходство сервиса в Москве.

По его мнению, здесь особенно развиты такие услуги, как доставка еды и кикшеринг. “Удобство и комфорт здесь поражают, тем более с учетом относительно доступных цен по сравнению с другими международными мегаполисами”, – отметил Аскар Ильясов.

Ильясов также подчеркнул важность многочисленных лесопарковых зон в Москве. Он с восхищением пояснил о своем недавнем открытии: “Я недавно начал исследовать столичные парковые зоны, и был просто поражен их великолепием. Они стали моим идеальным местом отдыха в последние месяцы. Для Москвы это неоценимое преимущество!”

Отвечая на вопрос о различиях между москвичами и жителями других городов, Ильясов признался, что, несмотря на многолетнее проживание в Москве, он все же не считает себя полноценным москвичом.

“Мне никогда не удастся обрести истинное московское самосознание”, – заявил актер. – “Это особое состояние души. Москвичи воспринимают свой город как дом, не сравнивая его ни с чем. Это чувство уверенности и спокойствия, которое отражается в поведении и речи”.


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