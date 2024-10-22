В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

В деревне Демидовка Тульской области произошел трагический пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, дом не был оборудован пожарным извещателем, а дети в момент происшествия находились без присмотра взрослых.

«Огонь был потушен на площади 48 квадратных метров. На месте происшествия работают 15 сотрудников и задействованы 6 единиц техники», — говорится в официальном сообщении.