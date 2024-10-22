В Ташкенте в отеле найдены мертвыми три человека, в их числе российская журналистка

Во вторник, 22 октября, стало известно, что два дня назад в Ташкенте в отеле “Караман палас” были найдены тела трех человек, в их числе журналистка из России, ее друг (тоже житель РФ) и житель Узбекистана.

Об этом пишет сайт “Газета.uz” со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсутдинова.

В публикации названо имя умершей российской журналистки. Это Инесса Паперная (1977 года рождения), работавшая в журнале “Профиль” и внештатным автором в “Ленте.ру”. Сообщается, что погиб и ее друг 1979 года рождения.

В ванной комнате другого номера отеля был обнаружен мертвым житель Узбекистана (1976 года рождения).

Согласно предварительному судебно-медицинскому диагнозу, смерть трех человек вызвало отравление неизвестной этиологии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ведутся следственные действия.

Телеграм-канал Baza пишет, что погибшие могли отравиться газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.