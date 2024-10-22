 

В Ташкенте в отеле найдены мертвыми три человека, в их числе российская журналистка

22.10.2024, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во вторник, 22 октября, стало известно, что два дня назад в Ташкенте в отеле “Караман палас” были найдены тела трех человек, в их числе журналистка из России, ее друг (тоже житель РФ) и житель Узбекистана.

Об этом пишет сайт “Газета.uz” со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсутдинова.

В публикации названо имя умершей российской журналистки. Это Инесса Паперная (1977 года рождения), работавшая в журнале “Профиль” и внештатным автором в “Ленте.ру”. Сообщается, что погиб и ее друг 1979 года рождения.

В ванной комнате другого номера отеля был обнаружен мертвым житель Узбекистана (1976 года рождения).

Согласно предварительному судебно-медицинскому диагнозу, смерть трех человек вызвало отравление неизвестной этиологии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ведутся следственные действия.

Телеграм-канал Baza пишет, что погибшие могли отравиться газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Бывший президент Перу приговорен к 20,5 годам заключения за коррупцию

22.10 / В России открывается саммит BRICS, призванный бросить вызов “западной гегемонии”

22.10 / В утечке данных о военных планах Израиля подозревается сотрудница Пентагона с иранскими корнями

22.10 / Почему все ждут новый фильм ужасов “Носферату” от режиссера “Маяка” и “Варяга”

22.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 972-й день войны

22.10 / Опрос – американские арабы склоняются в сторону Трампа

22.10 / ВСУ нанесли воздушный удар по спиртзаводам под Тулой и Тамбовом

22.10 / Президент Бразилии отказался от участия в саммите BRICS в Казани из-за травмы головы

21.10 / В Судане сбит Ил-76, предположительно везший оружие противникам режима

21.10 / “Картошка-фри от Дональда Трампа” – McDonald’s против участия в предвыборной кампании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика