Рупор кремлевской пропаганды: КНДР отрицает отправку своих войск на Украину

КНДР официально опровергает отправку своих войск в зону СВО и называет это беспочвенными слухами.

Ранее в Кремле призвали относиться к новостям про северных корейцев в зоне СВО как к противоречивой информации.

Никаких фото/видео свидетельств нахождения корейских военных в зоне СВО на текущий момент нет.

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