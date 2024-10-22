 

Рупор кремлевской пропаганды: КНДР отрицает отправку своих войск на Украину

22.10.2024, 14:30, Разное
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КНДР официально опровергает отправку своих войск в зону СВО и называет это беспочвенными слухами.
Ранее в Кремле призвали относиться к новостям про северных корейцев в зоне СВО как к противоречивой информации.

Никаких фото/видео свидетельств нахождения корейских военных в зоне СВО на текущий момент нет.

Источник: Colonel Cassad


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