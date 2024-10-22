 

Энтузиаст создал то, что не удалось Microsoft: портативную Xbox

22.10.2024, 12:15, Разное
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Техноэнтузиаст, известный под ником Redherring32, разработал портативный вариант Xbox. Он выложил все материалы своего проекта в свободный доступ, чтобы желающие могли повторить его путь. Его приставка выглядит настолько привлекательно, что ее можно сравнить с устройством, выпущенным на крупном производстве. И, самое главное — в ней угадывается дизайн оригинальной Xbox.

Консоль, созданная Redherring32, получила полнофункциональный контроллер, дисплей с диагональю 9 дюймов и разрешением 480р и литий-ионную АКБ, получающую ток через разъем USB-C от блока питания мощностью 100 Вт. Разработка велась «с нуля» в течение 4 месяцев, а самой сложной задачей стало проектирование печатных плат. Автор проекта заявляет, что «до него такого еще никто не делал». В будущем он планирует дополнить устройство поддержкой Wi-Fi 6 для беспроводной многопользовательской игры Xbox Live.

Работа энтузиаста может стать трамплином для разработки официальной версии портативной Xbox от Microsoft. Этот проект может стать реальностью после заявления руководителя Xbox Фила Спенсера, в котором он сообщает о необходимости создания подобного устройства. Впрочем, на данный момент Microsoft еще не начинала работу в этом направлении.

Источник &#8212 Redherring32


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