 

Президент Бразилии прислал в отдел кадров БРИКС фальшивый больничный лист

22.10.2024, 9:33, Разное
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Исполком БРИКС не принял врачебное свидетельство, которым президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытался оправдать своё отсутствие на Саммите организации в Казани.

По мнению экспертов, документ имеет признаки подделки.

То, что да Силва не приедет в Казань, стало известно в воскресенье. Тогда же он отправил в Москву скан больничного листа, выписанного его личным врачом днём ранее. В нём говорится, что у президента сотрясение головного мозга и ушибленная рана затылка. При каких обстоятельствах он получил травму, неизвестно. Рассмотрев бумагу в понедельник, российский МИД назвал указанный в нём диагноз «полной чепухой».

– Луис мог набраться смелости и сказать, что ему лень лететь на главный форум мировой политики. Но он решил оправдать прогул фальшивкой. В золотые времена дипломатии это осторожно называли «дипломатическим насморком». А если говорить конкретно, это полное чушпанство, – заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Эксперты ФМБА России установили, что диагноз в больничном листе написан с ошибками, а код МКБ-10 соответствует другому заболеванию. Кроме того, Служба внешней разведки сообщила, что врач президента, который якобы подписал документ, уже неделю отдыхает на курорте Ангра-дус-Рейс, и никак не мог осмотреть да Силву.

Минфин России вычтет из положенного да Силве, как главе страны БРИКС, денежного пособия сумму за 4 дня прогула. Кроме того, ему не станут пересылать приготовленный для него гигантский эчпочмак.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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