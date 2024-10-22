Новые видеокарты Intel и AMD, похоже, будут использовать кабели питания 12V-2×6

Источники венгерского издания Prohardver сообщили о вероятном начале совместной работы компаний Intel и AMD по внедрению кабелей питания видеокарт стандарта 12V-2×6 в свою продукцию. Новость спорная, так как практической необходимости в этом для них прямо сейчас нет. С другой стороны, 12V-2×6 ввиду своей надежности и безопасности может стать новым общим стандартом для всех производителей видеокарт.

Первой на 12V-2×6 перешла Nvidia после скандала с массовыми поломками карт RTX 4090 в прошлом году. Сотни видеокарт вышли из строя из-за расплавленных и сгоревших от перегрузки кабелей 12VHPWR. Представителям Nvidia пришлось признать свою оплошность и провести всесторонне тестирование 12V-2×6, после чего эти кабели внедрили во все модели серии RTX 4000. А также в будущую серию RTX 5000.

Однако, если Nvidia выпускает топовые чипы с потреблением энергии до 600 Вт, как ожидается у RTX 5090, то продукция Intel и AMD среднего уровня. И будущие чипы RDNA 4 и Arc Battlemage, скорее всего, будут иметь энергопотребление до 300 Вт. В таком случае для их работы вполне достаточно старых, но надежных кабелей 12VHPWR.

Ожидается, что все три бренда представят свои новинки на выставке CES 2025 в январе.Источник — Prohardver