Рупор кремлевской пропаганды: Флаги в Цукурино

– Папа, папа, а что такое постмодерн?

– Это когда объявили декоммунизацию, но восстанавливают памятники Ленину и на фронт прибывают части из коммунистической Северной Кореи.

PS. На деле, пока что никаких фото и видео с северными корейцами пока на фронте. В Кремле призвали относиться к этому как к "противоречивой информации".

PS2- На фото флаг КНДР на терриконе в районе Цукурино.

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