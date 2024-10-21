Рупор кремлевской пропаганды: Флаги в Цукурино
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– Папа, папа, а что такое постмодерн?
– Это когда объявили декоммунизацию, но восстанавливают памятники Ленину и на фронт прибывают части из коммунистической Северной Кореи.
PS. На деле, пока что никаких фото и видео с северными корейцами пока на фронте. В Кремле призвали относиться к этому как к "противоречивой информации".
PS2- На фото флаг КНДР на терриконе в районе Цукурино.
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Источник: Colonel Cassad
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