 

“Картошка-фри от Дональда Трампа” – McDonald’s против участия в предвыборной кампании

21.10.2024, 21:25, Новости дня
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Корпорация McDonald”s отмежевалась от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который примерил на себя фартук сотрудника закусочной и угостил картошкой-фри нескольких посетителей ресторана быстрого питания в штате Пенсильвания – под прицелом видео и фотокамер.

“Как мы видим, наша компания стала одной из тем предвыборной кампании. Мы к этому не стремились. Это показывает, что Дональд Трамп близок сердцу многих американцев. Но мы не поддерживаем того или иного кандидата. Мы не красные и не синие – мы золотые”, – говорится в заявлении компании, которое обыгрывает традиционные цвета республиканцев и демократов, а также символику McDonald”s.

Демарш Трампа стал ответом на заявление ее соперницы Камалы Харрис, которая рассказала, что в молодости подрабатывала в закусочной. Бывший президент утверждает, что Харрис солгала об этом. “Я проработал здесь на 15 минут больше, чем она. Она тут никогда не работала”, – заявил Трамп.

McDonald”s работает по принципу франшизы, каждая закусочная – отдельное предприятие. Трамп неспроста выбрал заведение в Пенсильвании – наиболее важном из ключевых штатов. Журналисты не преминули отметить, что все посетители, обслуженные Трампом, были сторонниками Республиканской партии. Картошку кандидат в президенты оплатил из своего кармана.


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