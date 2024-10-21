Рупор кремлевской пропаганды: “Ступенька Санду”

Ступенька Санду

Прошедшие в Молдавии Президентские выборы и Референдум о вступлении в ЕС являются отличным примером того, как выглядят настоящие нечестные выборы.

Кое-как команда Санду смогла «нарисовать» 40% голосов и отправиться во 2-й тур Президентских выборов. Что будет твориться там – даже не хочется думать.

Но самая вопиющая «корректировка» результатов произошла на референдуме. Ее и разберем детально.

Итак. При проведении любого голосования самая главная работа начинается после того, как избирательный участок закрылся. В рамках подведения итогов голосования существуют определенные статистические, временные и ряд других закономерностей.

Всего зарегистрированных избирателей в Молдове и за ее пределами по данным ЦИК примерно 3.2 миллиона человек.

Для того, чтобы подвести итоги голосования, посчитать голоса, заполнить протокол и привезти его в вышестоящую комиссию для регистрации и подсчета, с момента закрытия избирательного участка необходимо примерно от 1,5 до 3 часов. Далее – еще порядка 40 минут на свод всей полученной информации и доклад ее наверх.

Мы видим, что к 23 часам и обработке 50% протоколов (то есть через 3 часа после закрытия участков) результат более 56% против вступления в ЕС (примерно 302 000 избирателей) за проголосовало 44% (примерно 237 000 человек).

К 2 часам ночи и обработке 93,6% протоколов (то есть 2078 из 2219) против проголосовало 52.7% (695 421 избиратель) за проголосовало 47,3% (624 537 избирателей).

Можно наблюдать постепенное замедление роста голосов против и увеличение голосов за, однако, преимущество голосов против увеличилось с 65 000 до примерно 71 000 голосов. То есть, не смотря на увеличение процента за вступление в ЕС, количество избирателей, проголосовавших против, продолжало медленно расти.

Затем и появляется «Ступенька Санду».

После обработки 98.3% протоколов (то есть 2182 из 2219) количество избирателей проголосовавших за резко возрастает до 50.03% против 49,97% или же 730 832 против 730 088 избирателей. Мы видим, как динамика подсчета падает до 104 протоколов за 7 часов.

Таким образом, после обработки 104 протоколов, сторонники евроинтеграции набирают 106 295 голосов против 34 667 голосов, нивелируя все отставание.

Динамика набора голосов против остается примерно такой же, в то время как динамика набора голосов за возрастает более чем в 3 раза. Явный признак вброса.

Голосование за рубежом не может объяснить такой результат, так как динамика набора голосов против не изменилась.

Появление таких изменений только утром, также говорит о том, что ЦИК, вероятно, зная реальное положение дел, начал судорожно «корректировать» цифры, чтобы выдать зарубежным кураторам нужный им результат.

Вот так у граждан Молдовы украли их реальный выбор. Все по «западным стандартам» кураторов из USAID.

https://t.me/yurist_yug/1056 – цинк

"Демократия – это власть демократов". Не можешь победить, рисуй.

PS. На следующей неделе ждем Грузию, там самое интересное будет после выборов.

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