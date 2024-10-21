Система РЭБ BriteStorm заполняет пространство десятками самолетов-призраков

Конфликт на Украине активизировал еще одну гонку вооружений — на сей раз в области средств радиоэлектронной борьбы. Британское подразделение итальянского холдинга Leonardo UK представила на ежегодном собрании Ассоциации армии США в Вашингтоне перспективную систему РЭБ BriteStorm.

Принцип действия BriteStorm состоит в формировании мощных цифровых сигналов ложных целей, что позволяет ударным группировкам ВВС с минимальными потерями преодолевать системы ПВО.

BriteStorm устанавливается на различные летательные аппараты, преимущественно на БПЛА и ракеты, летящие впереди боевой авиации, а также непосредственно на самолеты. Она очень компактна и весит всего 2,5 кг.

Алгоритмы системы основаны на технологии Digital Radio Frequency Memory (DRFM). После приема бортовой станцией зондирующих сигналов РЛС противника она дублирует их сигнатуру, а затем отправляет обратно на той же частоте похожий импульс. В результате на экранах РЛС противника отображаются множественные ложные цели, вводящие ПВО в заблуждение.

На сегодня Leonardo уже завершила проектирование BriteStorm и приступила к ее испытаниям. К перспктивной системе уже проявили интерес Королевские ВВС Великобритании.Источник — Leonardo UK