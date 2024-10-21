 

Сценарий «Терминатора» был написан Михаилом Шолоховым в 1934 году

21.10.2024, 17:33, Разное
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В Российской государственной библиотеке состоялось открытие выставки «Неизвестный Шолохов», посвящённой 40-й годовщине со дня смерти лауреата Нобелевской премии по литературе и автора «Тихого Дона».

На экспозиции представлены уникальные материалы, в том числе неопубликованные дневники писателя, его письма и воспоминания современников. Особо внимание библиотекари уделили роли Михаила Шолохова в западной кинематографе — оказалось, что именно он был автором сценариев популярных западных картин, в том числе «Терминатора».

– Действительно, в 1934 году Михаил Александрович предложил Сергей Эйзенштейну снять «Железного чекиста». По сюжету ленту, из будущего в Москву прибывает сотрудник ЧК, которому предстоит спасти трудящихся от порабощения эксплуататорами и капиталистами, – сказал директор библиотеки Фёдор Крюков.

На выставки представлена переписка Шолохова и Эйзенштейна по поводу «Железного чекиста», а также отрицательный отзыв на сценарий от Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии — чиновники от культуры сочли фильм «не отвечающим актуальной повестке» и предложили остановиться на подготовке «патриотических кинолент о ключевых событиях отечественной истории».

Исследователям ещё только предстоит установить, как сценарий Шолохова попал на Запад. Предположительно рукопись вывез один из членов диссидентского движения при эмиграции в США, а затем продал её Джеймсу Кэмерону для дальнейшей адаптации и экранизации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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