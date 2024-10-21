Рупор кремлевской пропаганды: Умер Гюлен

В США умер Фетхулла Гюлен.

Гюлен это бывший политический ментор Эрдогана, который помогал ему на ранних этапах политической карьеры и позднее ставший его главным оппонентом в Турции.

Созданная Гюленом организация FETO, которая в числе прочего была причастна к организации неудачной попытки военного переворота 2016 года (когда Эрдоган чуть не погиб) и убийству российского посла Карлова, а также другим попыткам дестабилизировать Турцию, считается в Турции террористической организацией.

Стоит отметить, что летчиков, по приказу бывшего премерь-министра Давутоглу сбивших российский бомбардировщик Су-24 в Сирии также обвиняли в причастности к деятельности FETO Сам Гюлен скрывался в США, которые покрывали как самого Гюлена, так и его деятельность, несмотря на требования Турции выдать террориста.

В общем, земля стекловатой.

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