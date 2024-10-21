Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 971-й день войны

Министерство обороны РФ 21 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 971-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины за неделю утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку “Рапира”, а также произведенные в США: две боевые машины пехоты “Bradley”, бронетранспортер М1117 и 105-мм орудие М119. Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана” и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34018 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18743 танка и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27443 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).