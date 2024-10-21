 

Трехместный электрокар «Е-каррус» оценили в 960 тысяч рублей

21.10.2024, 16:25, Разное
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Российская компания с достаточно известным в «электромобильных» кругах названием «Конкордия» в рамках проведения московской выставки «Пир-Экспо» представила электромобиль «Е-каррус», рассчитанный на водителя и двух пассажиров.

Новинку наделили полностью оригинальной тележкой, которую дополняет хребтовая рама, а также мотоциклетные подвески с рулевым управлением. Главной особенностью стали сменные NMC-батареи, выполненные по фирменной технологии от «Конкордии». При этом предварительный ценник на «Е-каррус» составляет 960 000 рублей.

Так как автомобиль очень легкий, привод был построен с нуля на базе российских агрегатов небольшой мощности (72 В/3 кВт). На одной зарядке «Е-каррус» способен преодолеть 120 км, имея полную массу 350 кг и максимальную скорость 45 км/ч.

«Е-каррус» вполне может найти свое место в области городских перевозок, но в России это могут быть только южные регионы, так что в «Конкордии» делают ставку на экспорт машины за рубеж.

Потенциальным заказчиком называют Египет, где «Конкордия» совместно с местными партнерами налаживает производство своих электрокаров. Первая товарная партия «Е-каррусов» направится туда же, а позднее на египетской площадке наладят их локальную сборку.


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