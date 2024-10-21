Мнение: Школа: в чём она бесполезная, а в чём полезная

1. О том, какие школьные предметы в итоге оказались бесполезны в реальной жизни, а какие полезны – рассказывает на своём личном опыте gosh100 (ссылка):



Что из школьных знаний/умений мне пригодилось в жизни, а что — нет <…>

А) Русский язык и литература – вообще не понадобились, можно выкинуть смело целиком всю программу. Я ни одного правила не знаю и более-менее грамотно пишу чисто интуитивно, просто много в детстве книг читал и вижу на глаз грамматические ошибки. Кстати, читал я ни в коем случае не школьную программу! Наоборот!

Русскую литературу, особенно классику, просто ненавижу благодаря школе. <…>

Б) Математика и геометрия – вообще не понадобились. Хотя я крутой технарь, и мне они очень легко давались. Никакого отвращения никогда не вызывали. Просто не нужны эти все синусы с гиперболами и всё. Ну, может, 0,5% из школьной математики реально нужны.

В) Физика – местами, очень редкими, какие-то вещи из школьной физики в быту и по жизни пригодились, процентов пять. В основном представления о механике и электричестве. Ну и чуть термодинамики. А вот та же ядерная физика зачем школьнику??? Вы серьёзно?!

Г) Химия – тоже очень редко, для жизни/быта какие-то базовые реакции/основы нужно знать. Примерно как с физикой ситуация.

Д) История – она мне всегда нравилась, но тоже бесполезна, именно в школьно-советском варианте, где всё рассматривалось через призму красной идеологии и преподносилось полоумными учителями. Я сам любил читать книги по истории, и сам во всём разбираться. <…>

Е) Тем более понятно, что обществоведение (там преподавались основы марксизма, научного коммунизма, диалектика и вся эта бредятина) – ну вообще мимо. Уже тогда даже ученикам было очевидно, что это чушь собачья. Жаль, что современные леваки её не проходят в школе – они бы тоже получили прививку от левизны ещё в юности.

Ё) Биология – ну, процентов 10 из нее таки пригодились. Особенно анатомия и всякие сведения о физиологии. Это реально нужно для занятий спортом и поддержания здоровья. А всякие там инфузории-туфельки и особенности полового созревания пустынных тушканчиков – вы опять серьезно?

Ж) География – вообще минус, как влетело в одно ухо, так и вылетело. Особенно экономическая география – где и какие виды текстиля производят в соцстранах <…>.

З) Рисование, черчение, музыка – не нужно. Абсолютно. Астрономия, тем более.

И) Военное дело – разве что как развлекуха для мальчиков, в тире из автомата пострелять. Побывать на военных сборах, чтоб кому-то убедиться, что в армию ни в коем случае попадать нельзя (а кому-то наоборот!).

А теперь что реально очень пригодилось:

Английский язык – ну просто маст хэв постоянно. Читаю и смотрю в инете много англоязычных материалов всю жизнь по абсолютно разным темам, от Вики до развлекух каких-то. <…>

Физкультура – привычка к ней, к спорту буквально жизненно необходимы каждый день и всю жизнь. И легко добавляют миллион красок и возможностей, от разных спортивных игр и катаний на лыжах до способности сходить на тот же Эльбрус.

Электротехника – был у нас такой предмет как продолжение “трудов”, именно в нашей школе. Очень полезная вещь, миллион раз пригождалась. Начиная с важнейшего опыта первого удара током 220 до выбора всяких люстр и электроприборов. Любой ремонт, всякие подключения бытовой техники – на ура.

Собственно сами “труды” – столярное дело, слесарное дело. Тоже нужная вещь, даже в быту. Часто нужно что-то пильнуть, строгануть, сверлануть и так далее.

Вот такой странный список последствий советской школы.

Здесь я конечно упустил всякие философские разглагольствования что вооот, мол, точные науки все равно глобально нужны, поскольку формируют понятийное мышление и приучают к логике. Всё это так, но почему тогда бы не ввести сразу такой предмет – логика? Что это за вырезание гланд через [неправильное отверстие]? <…>

…в школе не изучали никогда и не изучают нормально в миллион раз более важные и нужные вещи — программирование, компьютерную графику, обработку данных, нейросети, информационную безопасность, устройство и использование гаджетов, работу в соцсетях и так далее.

Не учат юриспруденции, практической психологии, управлению авто, плаванию, нутрициологии, самопрезентации, в общем, эффективному использованию современных технологических, социальных и научных достижений. И мы имеем то, что имеем – [половина соседней страны] названивает годами в Россию под видом банкиров и следователей, выманивая коды от личных кабинетов и миллиарды долларов.

2. К идее о том, что наша система образования «учит учиться» и закладывает системные знания, тот же автор относится скептически (ссылка):



Самый главный навык, которого лишает [питомцев] наша школа и институт – это, конечно же, навык эффективно учиться. Звучит парадоксально, не так ли?

Всё же должно быть наоборот, в конце концов мы же там учимся… худо-бедно, но ведь учимся чему-то полезному?

Но я тут не могу не вспомнить классическое «Теперь забудьте все, чему вас учили в институте». Так всегда и везде говорят вчерашним студентам-инженерам, которые пошли работать по профилю. Нам некоторые преподы в Бауманке это торжественно обещали чуть не с первого курса.

Это практически общее место, оскомину уже набило и возникло оно ведь не на пустом месте!

Основания очень простые и очевидные – институтские программы дико оторваны от реальной жизни. Всё в железе считается/делается не так, как учат в институте или даже делается с точностью до наоборот.

Таким образом, мы значительную часть жизни – как минимум 10 лет в школе, а кто-то ещё 10 лет в институте – учимся заведомо изначально никому не нужной [ерунде].

Так что единственный выхлоп, по идее, заключается якобы в способности к самообучению, которая якобы вырабатывается в ходе этих экзерсисов.

Типа потом на работе ты уже сможешь быстро наверстать упущенное, раз база заложена.

Но в нас же годами закладывают базовые навыки такие – быстро запомнить какую-то бессмысленную абстрактную [ерунду] в большом объеме, сдать зачёт и тут же забыть всё это!

Потому что это почти никогда больше и нигде не понадобится. Начиная со старших классов школы до первых курсов института – так наше “образование” работает в 99% случаев.

3. Некоторые, впрочем, считают, что школа полезна, причём именно в нынешнем её виде. Мнение Ирины Гореловой цитирует monetam (ссылка):

…к сожалению, многие люди путают цели общей системы образования и профессиональной системы образования, несмотря на похожие названия это разные системы с разным целеполаганием. Из первой во вторую люди переходят по степени своей психологической готовности.

Задача общего образования — обтесать мозг, приучить его думать и что-то понимать. В себе, в социуме, в системе. На начальных этапах это почти дрессировка. Потому что мозг лет до 10-11 крайне несложный с простыми конкретными желаниями. При этом абсолютно неважно чему учить — от биологии польза на начальном этапе примерна такая же, как от математики. Это просто массив, на котором развивается мышление.

Некоторые на этапе 10-11 лет застревают надолго.

Лично я помню, как меня лет в 11-12 за чтением учебника биологии озарило по взаимосвязям всего живого и каким это для меня было открытием. Помню, как также внезапно осознала химию лет в 15. Потрясающее чувство понимания и открытия. Я не стала биологом или химиком, но это были важные этапы моей эволюции мышления. Внутренней, самостоятельной.

Глубже всего озаряло на литературе и на математике. Что и предопределило, так сказать, направления деятельности.

Многие, испытывая фантомные боли от прошлых насилий над собой, предлагают убрать школу. У меня тоже хватает печальных воспоминаний за 10 лет, потраченных в основном на борьбу с собой и одноклассниками. Но чем заменить школу?

Если ребенка не заставлять учиться (а для большинства учеба это насилие над собой), то он с удовольствием останется обезьяной, выбирающей простые физические радости — пожрать, побухать, [посоциализироваться]. Я видела примеры (видела и исключения, но лишь оттенившие контраст).

Школа это именно массовое образование. Штампованное. Одинаковое. Местами насильственное — прочитать, выучить, законспектировать. Без которого невозможно общество и понимание в обществе. Ибо стадо обезьян — это не общество. Отменив школу, мы получим стадо недрессированных обезьян. Ключевое слово — недрессированных.

Почитайте истории, как репетиторы сталкиваются с избалованными отпрысками на домашнем обучении. Там описано реально поведение обезьяны — дайте, хочу, интересно только новое и ровно пять минут, желательно в картинках. Обезьянке может быть уже лет 14-15 причем. «Вы что, никакого насилия, заинтересуйте!» — а там просто нечего заинтересовывать. Выросла только физическая составляющая человека.

Да, настоящую пользу от школы получают 10-20 процентов ребят. Которые испытывают потребность развиваться. Да, только ради них школа уже имеет смысл. Именно с этими ребятами работают по олимпиадам, эти ребята часто ходят и к репетиторам. Эти глаза дают мотивацию издёрганным педагогам, которым тоже не очень нравится быть дрессировщиком. Но выбора у них нет.

Если доля заинтересованных вырастет хотя бы до 30 процентов — они зададут вектор всему классу, и тогда успехи в обучении будут частью системы социальной иерархии. И это здорово. Но так бывает нечасто. Потому что переход на уровень внутренней мотивации к учебе невозможно гарантированно организовать внешне. Это очень многофакторный процесс. Начинающийся с насилия — ведь надо заставить ребенка делать то, что ему не хочется. Смысл чего он пока не понимает.

И пару фраз о домашнем обучении — безусловно, есть мамы, способные обучать, и идеальные обучаемые дети. Есть очень приятные методы дрессировки и мотивации. Однако если ребенок упрётся (а это происходит с половиной детей), то без разных форм морального (а то и физического) насилия не обойтись. Вы реально думаете, что это не оставит следа на семейных отношениях?!