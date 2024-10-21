 

Журналист целый день не использовал слово «нарратив» и был госпитализирован с отторжением ягодичных мышц

21.10.2024, 15:33, Разное
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В Москве врачи борются за жизнь журналиста одного из новых медиа, который провёл целый рабочий день, ни разу не использовав слово «нарратив». У него диагностировали отторжение группы ягодичных мышц.

Коллеги пациента рассказали, что неделю назад он уже подвергал свою жизнь серьёзной опасности – на совещании он высказал мысль о том, что русский язык богат и многогранен, а поэтому не следует ограничиваться одними и теми же клише и тем более злоупотреблять словами и фразами с протокольным звучанием. После этого 29-летний журналист чуть не вылетел из окна, однако уроков из этой истории не извлёк.

Медики пока не нашли исчерпывающих объяснений случившемуся, но призывают других работников СМИ не рисковать и не проявлять излишней оригинальности.

– Человек поступил достаточно нетипично – сломал шаблоны и заодно сломал себе здоровье, – говорит врач-нейрофизиолог Валерий Кушнер. – Мозг в таких ситуациях ведёт себя непредсказуемо, для него это большой шок, который может вылиться в самые различные дисфункции.

Врачи успешно купировали сепсис, но пока не могут добиться полной приживаемости отторгнутых ранее тканей. В рамках экспериментального лечения на журналиста надели наушники и включили аудиозаписи с публикациями, написанными его самыми косноязычными коллегами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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