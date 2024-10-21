 

Бактерия-пират атакует цели маленькими клеточными пушками и абордажными крючками

21.10.2024, 14:45, Разное
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Исследователи из ETH Zurich детально изучили работу атакующего механизма бактерии Aureispira. Используя световую и криоэлектронную микроскопию, они изучили структуру ее оружия. За их сходство с арсеналом морских разбойников эта бактерия получила прозвище «пират».

В нормальных условиях, когда вокруг много питательных веществ, Aureispira ведет себя мирно. Но когда она начинает голодать, то перевоплощается в умелого хищника. Бактерия выпускает крошечные крючки, которые цепляются за жгутики других бактерий. Поскольку эти жгутики нужны бактериям для движения, Aureispira тем самым обездвиживает своих жертв перед трапезой.

На втором этапе Aureispira обстреливает свою жертву из маленьких «пушек» – сократительных инъекционных систем. Выпущенные «снаряды» пробивают внешнюю мембрану бактерий, их питательное содержимое вытекает и охотник его поглощает. Процесс напоминает взятие корабля на абордаж, когда его оборона прорывается и пираты опустошают трюмы.

Ученых интересует техника охоты Aureispira в первую очередь для ее копирования с целью созданию средств поражения других бактерий. В идеале нужно вырастить универсального охотника, который сможет безвредно дрейфовать среди прочих микроорганизмов, а по команде извне начнет выборочно истреблять представителей определенного вида микробов без вреда для всех остальных.Источник &#8212 ETH Zurich


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