Технология суперпрочной древесины сделала возможным строительство деревянных небоскребов

Новая технология производства древесины позволяет строить многоэтажные сооружения, практически ничем не уступающие аналогам из стали и бетона. Благодаря ей в Северной Америке может начаться настоящий бум деревянного строительства. Так, в Милуоки уже появилась 25-этажная башня Ascent, ставшая мировым рекордсменом в области многоэтажного деревянного строительства — и это только начало.

Другой важной стороной строительства зданий из дерева является их экологичность. Применение дерева позволит снизить выбросы углекислоты и блокировать углерод, содержащийся в самой древесине. Подсчитано, что 18-этажное здание Brock Commons, выстроенное в Британской Колумбии, позволило избежать выброса 2400 тонн CO2. Важно учесть и тот факт, что людям нравится смотреть на деревянные интерьеры.

За последние годы древесина стала намного более технологичной и по прочности и огнестойкости уже не уступает популярным конструкционным материалам. Например, панели из клееного бруса за счет многослойности и технологии склеивания под давлением приближаются по прочности к стали, а специальное огнеупорное покрытие предохраняет внутренние слои от разрушения на достаточно долгое время, чтобы к загоревшемуся дому успели приехать пожарные.

Источник — Knowable Magazine