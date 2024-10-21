 

Технология суперпрочной древесины сделала возможным строительство деревянных небоскребов

21.10.2024, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новая технология производства древесины позволяет строить многоэтажные сооружения, практически ничем не уступающие аналогам из стали и бетона. Благодаря ей в Северной Америке может начаться настоящий бум деревянного строительства. Так, в Милуоки уже появилась 25-этажная башня Ascent, ставшая мировым рекордсменом в области многоэтажного деревянного строительства — и это только начало.

Другой важной стороной строительства зданий из дерева является их экологичность. Применение дерева позволит снизить выбросы углекислоты и блокировать углерод, содержащийся в самой древесине. Подсчитано, что 18-этажное здание Brock Commons, выстроенное в Британской Колумбии, позволило избежать выброса 2400 тонн CO2. Важно учесть и тот факт, что людям нравится смотреть на деревянные интерьеры.

За последние годы древесина стала намного более технологичной и по прочности и огнестойкости уже не уступает популярным конструкционным материалам. Например, панели из клееного бруса за счет многослойности и технологии склеивания под давлением приближаются по прочности к стали, а специальное огнеупорное покрытие предохраняет внутренние слои от разрушения на достаточно долгое время, чтобы к загоревшемуся дому успели приехать пожарные.

Источник &#8212 Knowable Magazine


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Спутника Глюкозы арестовали на семь суток после инцидента в аэропорту

22.10 / Microsoft выпустила улучшенную гарнитуру Xbox по рекордно низкой цене

22.10 / Врач Федосьина ответила, опасно ли смешивание продуктов

22.10 / Сборная администраторов Linux победила игроков в Hearts of Iron IV в финале первого чемпионата мира по инцельству

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы расширения БРИКС

22.10 / Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

22.10 / От макси до нового стиля карго: ключевые тенденции сумок на зиму-2024/2025

22.10 / Apple создала концепцию самого передового iPhone в истории

22.10 / Инсайдер показал игровые возможности Realme GT7 Pro

22.10 / Глава “РУССОФТ” заявил, что Россия и Китай сотворили IT-революцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика