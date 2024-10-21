Светлое окрашивание на осень 2024 года: самые модные цвета волос для блондинок

Стилисты рекомендуют ярким блондинкам с приходом осени попрощаться с летними светлыми локонами и немного изменить свой образ с помощью окрашивания в мягкие и натуральные светлые тона. Этой осенью можно насладиться феерическими тенденциями, которые украсят светловолосых красавиц.

В холодное время года светлые тона либо золотистые блики добавят вашему образу яркости и тепла. Главная особенность светлого окрашивания волос осенью 2024 года – максимальная естественность. Такое преображение непременно поднимет вам настроение.

В тренде пепельно-русые тона

Техника омбре-балаяж — идеальное решение для блондинок, которые хотят изменить свой образ в этом осеннем сезоне. Отдавайте предпочтение оттенкам, дополняющим теплые тона кожи, к примеру пепельному блонду.

Элегантное и стильное брондирование

Такая техника окрашивания позволяет сочетать в одном цвете волос пряди блонда и более темного оттенка. Подходит для всех оттенков кожи и любого возраста.

Блондинки, которым надоел светлый однотонный цвет, могут дополнить его шоколадными прядями. Нередко такой вид окрашивания выбирают и брюнетки, которые хотят стать светлее, но не отваживаются осветлять волосы полностью.

Теплый медовый блонд

Это восхитительное сочетание золотистых тонов, которые дополнены янтарными, каштановыми и светло-коричневыми оттенками. Это не обычный медный блонд, а очень мягкое, изысканное сочетание полутонов, которое играет и переливается на солнце. Такой яркий цвет придаст вашим волосам здоровый и естественный вид.

Волосы цвета ванильного чая

В них органично сочетаются совсем светлые летние тона с нотками ранней осени. Чтобы такой цвет получился идеальным, потребуется некоторое время, но в этом есть свой плюс – нет необходимости избавляться от светлого цвета своих прядей в ожидании осени.

“Ванильный чай” – это восхитительное сочетание светлых прядей, пепельного оттенка и более насыщенных у основания. Такой оттенок универсален, сочетается с различными текстурами волос и оттенками кожи, удобен в уходе.

Золотистые светлые тона

Утонченную элегантность придадут пряди, мягко обрамляющие лицо. Светлые золотистые тона придадут коже теплые оттенки и подчеркнут вашу красоту.

Карамельный блонд

Не вызывает сомнений, что невероятно привлекательный карамельный балаяж – идеальный вариант для осени.

Темный и глубокий оттенок очень плавно перетекает в сияющие пряди цвета корицы. Таким образом, создается очень теплый эффект. Отличный выбор для осени и зимы.