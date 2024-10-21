 

В НГАУ разработают препараты, защищающие растения от вредителей

21.10.2024, 9:45, Разное
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В Исследовательском центре биозащиты растений Новосибирского аграрного госуниверситета планируют заняться созданием передовых биопрепаратов, в основу которых лягут грибы и некоторые виды бактерий. К разработке привлекут аспирантов и студентов.

Новосибирские специалисты займутся разработкой биоинсектицидов, а также полифункциональных биопрепаратов, построенных на грибах с определенными бактериями. Они будут применяться для защиты многих видов растений от различных вредителей.

В Исследовательский центр войдут пять разных подразделениий — это лаборатория биозащиты и биотехнологий, разведения энтомоакарифагов, микробиологическая с физико-химической, и экологическая, изучающая болезни растений.

Стоит отметить, что насекомые-вредители ежегодно становятся все более активными. Такое положение дел наблюдается во всем мире, а основной причиной называют глобальное потепление. Уничтожение насекомыми и личинками цветов, их бутонов, молодых побегов и корней растений существенно снижает урожаи, а некоторые виды насекомых даже переносят ряд опасных заболеваний.Источник &#8212 НГАУ


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