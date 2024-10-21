Во время клинической смерти женщина оказалась в Рае, где встретила своих умерших родственников и даже собак

Эмбер Кавана, 43-летняя жительница Ванкувера (Канада), пережила два инсульта и ее срочно отправили в больницу на вертолете.

В пути она начала терять сознание и слышала как сопровождающие ее медсестры говорили ее детям, что скорее всего они больше не увидят свою маму живой.

Она помнит как открыла глаза, чтобы в последний раз взглянуть на солнце, а потом закрыла глаза и тут же “перенеслась в иное измерение” или оказалась “на другой стороне”. Сначала она увидела себя парящей над ее собственным телом и видела как ее муж плачет над ее телом. А параллельно видела как ее дети и ее родители едут к ней в больницу.

В тот момент она не видела ни яркого света, ни туннеля, просто “висела” и наблюдала за происходящим внизу, связанным с ее телом. Но потом “ушла в точку соприкосновения” и оказалась в ином мире, где не было страха, а была лишь любовь.

Она увидела себя как будто со стороны в этом мире и она выглядела теперь “как лучшая версия самой себя”. А рядом с нею были все ее родные, которых она любила и которые уже умерли. А еще там были ее питомцы – собаки, которые скончались еще когда она была маленькой:

– Там больше не было никаких “Что”, “почему”, “когда” и “где”, не надо было отвечать ни на какие вопросы, я просто все знала. Меня окружал невероятный сад и я в самом деле ощущала траву под ногами.

Эмбер мысленно общалась с встретившими ее покойными родственниками, включая ее бабушку и прабабушку. И ощущала при этом “абсолютный комфорт”.

Однако эти люди, которые видимо были ее проводниками, затем сказали ей, что ей надо принять непростое решение. Что она может остаться в этом месте лишь если больше не хочет быть со своими детьми.

Эмбер понимала, что если она останется здесь, то умрет в реальном мире и вся ее семья будет страдать и переживать тяжелое горе. Но если она вернется обратно, то снова окажется в своем больном теле и ей придется проходить изнурительное восстановление.

Эмбер в конце концов поняла, что она не боится за свою семью и что с ними в итоге все будет хорошо. Но она все же не была готова умереть. И тогда она закрыла глаза, а когда снова открыла их, то снова была в своем теле в реальном мире.

Следующие две недели она лежала в больнице и ее состояние было очень плохим. Врачи говорили ее родным, что она до конца жизни может остаться практически “овощем”. Однако затем Эмбер начала двигаться и заговорила:

– Они до сих пор этого не понимают. Мой врач говорит, что я его чудо-пациентка, потому что мне даже не понадобилась та операция, которую они планировали. Да, моему телу и мозгу был нанесён большой ущерб, но я была жива— и это было главное.

Затем Эмбер пришлось заново учиться ходить и даже учиться принимать пищу. Ее семье было очень тяжело переживать те моменты. Всего восстановление Эмбер заняло около 10 недель:

– Но теперь я не боюсь смерти или перехода на другую сторону. Я боюсь лишь, что не смогу вернуться в то место снова

Сейчас правая сторона тела Эмбер все еще плохо ее слушает, но ее жизнь уже вернулась в привычное русло:

– Это заставило меня по-новому взглянуть на красоту жизни. Я простой человек, поэтому я боюсь, что у меня снова случится инсульт, но я больше не боюсь смерти. Я беспокоюсь лишь, что оставлю своих детей слишком рано, а я хочу увидеть, как они вырастут. Но я никогда не пожалею о том, что прошла через это. Это дало мне возможность оплакать прежнюю себя и приветствовать эту новую главу моей жизни. Иногда, когда у меня тяжёлый день, я закрываю глаза и вспоминаю, как чувствовала траву под ногами. Тогда я задалась вопросом, правильное ли решение приняла, но я знаю, что мне дали возможность донести мысль о том, что мы все здесь не просто так.