Рупор кремлевской пропаганды: Китай доминирует в политике и на рынках. Готовы ли мы?
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«На пути к мировому господству: Китай доминирует в политике и на рынках. Готовы ли мы?»
Обложка журнала "Фокус".
Немцы сейчас скорее заняты наращиванием отставания планомерно снижая конкурентноспособность своей экономики.
Впрочем, Германия не является в полной мере субъектной страной, так что такие патологии развития не удивительны.
Ну а Китай ведомый коммунистической партией и идеями марксизма успешно движется к мировому экономическому лидерству.
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Источник: Colonel Cassad
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