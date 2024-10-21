Рупор кремлевской пропаганды: Китай доминирует в политике и на рынках. Готовы ли мы?

«На пути к мировому господству: Китай доминирует в политике и на рынках. Готовы ли мы?»

Обложка журнала "Фокус".

Немцы сейчас скорее заняты наращиванием отставания планомерно снижая конкурентноспособность своей экономики.

Впрочем, Германия не является в полной мере субъектной страной, так что такие патологии развития не удивительны.

Ну а Китай ведомый коммунистической партией и идеями марксизма успешно движется к мировому экономическому лидерству.

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