Три простых способа приготовления рисовой воды для волос, которые действительно работают

Содержащая некоторые из основных крахмалов риса, витамины, минералы и аминокислоты, рисовая вода может вывести ваш уход за волосами на совершенно новый уровень. Ее совершенно необязательно покупать, вы можете сделать ее самостоятельно дома. Вот чем полезна рисовая вода и какие есть три простых метода, чтобы ее получить.

Рисовая вода улучшает здоровье волос

Независимо от того, хотите ли вы ускорить рост волос, придать им блеск и сияние или восстановить поврежденные локоны, эксперты сходятся во мнении, что рисовая вода — это то, что нужно для хрупких волос. Попробуйте добавить шампунь с рисовой водой в свой уход за волосами и почувствуйте разницу.

Есть несколько способов приготовить рисовую воду. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но все они требуют одних и тех же основных ингредиентов:

Неприготовленный белый или коричневый рис. Вода. Бутылка с крышкой.

Метод кипячения риса

Тщательно промойте 1 стакан риса. Добавьте в кастрюлю 2-3 стакана воды и положите туда крупу. Готовьте рис на плите, как обычно, а лишнюю воду можно слить в конце. После варки перелейте отвар в стеклянную бутылку и храните ее в ванной комнате в течение 3-4 дней или в холодильнике в течение недели.

Плюсы такого способа очевидны – все готовится быстро, и рис можно съесть сразу после приготовления. Минусы – тепло в процессе приготовления может разрушить некоторые витамины и минералы. Но интересное исследование показало, что такой рисовый отвар после кипячения обладает превосходной антиоксидантной активностью.

Метод замачивания риса в воде

Тщательно промойте 1 стакан риса, чтобы удалить все примеси. В чистой миске смешайте промытый рис и 2 стакана фильтрованной воды. Оставьте крупу замачиваться в воде на час. Перемешайте, чтобы питательные вещества перешли из риса в воду.

После замачивания процедите рисовую воду в чистый и герметичный контейнер для хранения. Вы можете хранить ее в холодильнике до недели. Говорят, что такой настоянный рис более питательный, и его можно приготовить и съесть позже. Правда, приготовление займет немного больше времени.

Метод ферментации

Это похоже на метод замачивания, за исключением того, что вы оставляете рис на более длительный период, чтобы начался естественный процесс ферментации. Сначала замочите 1 стакан риса на час и слейте воду. Эта процеженная рисовая вода — и есть ваш начальный раствор.

Накройте емкость с рисовой водой воздухопроницаемой крышкой или тканью, закрепив ее на месте резинкой или веревкой. Оставьте при комнатной температуре на 24-48 часов для ферментации. Время может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды и желаемого уровня ферментации.

В процессе вы можете заметить небольшое изменение запаха рисовой воды, что является нормальным. Он может иметь слегка кисловатый или терпкий аромат. После периода ферментации слегка перемешайте рисовую воду. Теперь это ваше средство по уходу, наполненное питательными веществами и пробиотиками.

Плюсы и минусы этого метода

Ферментация рисовой воды увеличивает содержание витаминов и питательных веществ, делая ее еще более эффективной в питании и улучшении здоровья ваших волос. Она богаче антиоксидантами, минералами, витаминами группы B, витамином E и другими питательными веществами, которые становятся более доступными благодаря присутствию бактерий, вырабатывающих молочную кислоту.

Что самое главное, такая вода содержит полезные пробиотики. Но минусы у метода ферментации также есть. Это требует больших временных затрат. Также на выходе получается очень концентрированное средство, поэтому используйте его аккуратно. И такая рисовая вода довольно неприятно пахнет.

Дополнительные советы

Вы можете отрегулировать время ферментации в соответствии с вашими предпочтениями. Более быстрый процесс даст мягкий аромат, в то время как более длительное время ферментации даст более сильный (и не всегда приятный) запах.

Если ферментированная рисовая вода покажется вам слишком концентрированной, перед использованием ее можно разбавить фильтрованной водой. И не волнуйтесь насчет запаха: после того как вы смоете рисовую воду с волос, они не будут пахнуть.

Как хранить рисовую воду

Сохраняйте домашнюю рисовую воду свежей и готовой к использованию в любой момент, когда она вам понадобится для ухода за волосами. После приготовления рисовой воды перелейте ее в чистый и герметичный контейнер. Убедитесь, что в нем нет грязи, масла или остатков, которые могут загрязнить рисовую воду.

Домашнюю рисовую воду следует охлаждать немедленно после приготовления. Охлаждение помогает замедлить рост бактерий и продлевает срок годности продукта. Убедитесь, что контейнер плотно закрыт, чтобы предотвратить попадание воздуха или влаги, которые также могут привести к загрязнению или порче.

Домашняя рисовая вода обычно остается свежей около недели при хранении в холодильнике. Лучше всего использовать ее в течение этого периода времени, чтобы обеспечить ее эффективность и безопасность. Чтобы обеспечить максимальную эффективность и избежать загрязнения, регулярно готовьте свежие порции рисового отвара, а не храните его в течение длительного времени.

Использование

Используйте рисовую воду для простого ополаскивания волос после мытья головы, чтобы придать им блеск. Или для приготовления собственного шампуня, несмываемого кондиционера, спрея для роста волос или геля для волос.