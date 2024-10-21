Польза яблок для лица, кожи и волос: 7 домашних рецептов красоты

Хотите иметь безупречную кожу и пышные волосы? В этом вам помогут яблоки, яблочное пюре и яблочный уксус. Это универсальные ингредиенты, которые дадут вам ряд преимуществ от отшелушивания до увлажнения. Вот чем полезны яблоки и как их использовать для поддержания своей красоты.

Польза яблок для кожи

Всего одно яблоко в день избавит вас от необходимости ходить к врачу. Эти фрукты не только питательны, но и приносят пользу коже благодаря богатому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Различные сорта яблок содержат разнообразные питательные вещества.

Иногда это связано с их цветом. Например, красные яблоки содержат полифенолы, а зеленые — нет. Яблоки сортов Хани Крисп и Кримсон Голд содержат больше антиоксидантов, а в Фуджи больше всего витаминов группы B. Вот некоторые основные преимущества яблок для кожи.

Гидратация

Яблоки на 86% состоят из воды, которая может помочь увлажнить кожу и сохранить ее естественный барьер влаги. Это необходимо для сохранения ее мягкой, упругой и здоровой.

Осветление

Яблоки содержат витамин С. Он известен своей способностью осветлять цвет лица, уменьшать тусклость и убирать гиперпигментацию или темные пятна. Регулярное использование может привести к более ровному тону и сияющему виду кожи.

Борьба со старением

Антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, такие как витамин С и витамин Е, борются со свободными радикалами и могут помочь предотвратить признаки старения. Эти антиоксиданты помогают уменьшить появление морщин, тонких линий и других возрастных изменений кожи.

Борьба с акне и несовершенствами кожи

Яблоки содержат натуральные кислоты, которые действуют как мягкие эксфолианты. Они удаляют устаревшие верхние клетки кожи, очищают поры и уменьшают акне. Противовоспалительные свойства яблок также могут помочь уменьшить появление пятен и шрамов от акне.

Приведение кожи в тонус

Вяжущие свойства яблока способствуют подтяжке кожи и уменьшению выраженности крупных пор, что приводит к более гладкой текстуре кожи. Антиоксиданты в яблоках могут помочь восстановить повреждения кожи, вызванные воздействием ультрафиолета, смягчить солнечные ожоги и снизить риск долгосрочного повреждения.

Выработка коллагена

Витамин С в яблоках имеет решающее значение для синтеза коллагена. Он необходим для эластичности и упругости кожи. Способствуя выработке коллагена, яблоки помогают сохранить кожу молодой и упругой.

Детоксикация

Яблоки оказывают детоксицирующее действие на кожу благодаря своим витаминам и минералам, которые способствуют выведению токсинов. Это может привести к более чистой и здоровой коже. Включение яблок в ваш рацион или использование средств по уходу за кожей с яблочными экстрактами может обеспечить эти преимущества.

Чем полезна яблочная кислота

Она является одной из альфа-гидроксикислот и присутствует в большинстве фруктов. Яблоки и содержащаяся в них натуральная яблочная кислота являются мощными химическими эксфолиантами, что делает их прекрасным сезонным источником для здоровой кожи.

Эта кислота отлично подходит для очищения клеток кожи и имеет ряд других преимуществ помимо отшелушивания. Она повышает уровень увлажненности кожи за счет удержания влаги в клетках. Яблочная кислота способствует росту новых клеток, помогает осветлить тусклый цвет лица и улучшает общую текстуру кожи.

Она борется со старением кожи, уменьшая мелкие морщины, утолщая кожу и делая ее упругой. Регулярное использование яблочной кислоты обеспечит идеальный уход за кожей. Вот какие домашние средства на основе яблок могут стать естественным способом улучшения здоровья и внешнего вида вашей кожи.

Отшелушивающая маска с яблочным пюре

Отправьтесь на кухню и приготовьте простую ночную спа-маску для лица, которая мягко отшелушивает и увлажняет кожу. Вам понадобятся:

2 столовые ложки органического яблочного пюре без консервантов; 1 столовая ложка молотого органического овса; 1 чайная ложка сырого органического меда; 2 чайные ложки лимонного сока (по желанию — если у вас чувствительная кожа, это можно не добавлять).

Смешайте все ингредиенты в миске и нанесите на лицо. Оставьте на 10 минут. Смывая маску, не стесняйтесь нежно потереть кожу круговыми движениями. Высушите полотенцем и нанесите увлажняющий крем.

Маска для лица для осветления кожи

С двойной дозой натуральных кислот эта маска из яблок (яблочная кислота) и йогурта (молочная кислота) может помочь осветлить кожу. Если у вас сухая кожа, откажитесь от йогурта и просто смешайте яблоко и мед, чтобы увлажнить и успокоить ее. Вот нужные ингредиенты:

1 небольшое яблоко (тертое); ложка меда; йогурт без добавок (1 ложка); сок лимона (по желанию).

Смешайте тертое яблоко до образования пасты с медом и йогуртом. При использовании добавьте свежий сок, выжатый из лимона. Намажьте состав на лицо и оставьте на 10-15 минут. Смыть можно простой водой комнатной температуры.

Маска с яблочным уксусом и бентонитовой глиной

Это более простая интерпретация известного рецепта очищающей поры маски для лица. Здесь исключен активированный уголь, но яблочный уксус и глина по-прежнему отлично подходят для детоксикации и вытягивания загрязнений из кожи. Ингредиенты:

бентонитовая глина (1 ложка) яблочный уксус (1 ложка) вода (по мере необходимости)

Смешайте бентонитовую глину и яблочный уксус до образования пасты, добавив воды, если смесь слишком густая. Состав намажьте на лицо и оставьте до высыхания (около 10-15 минут). Аккуратно смойте.

Тоник с яблочным уксусом для кожи, склонной к акне

Этот домашний тоник может помочь сбалансировать pH кожи, уменьшить акне и минимизировать появление пор. Проще всего рецепт с ¼ стакана яблочного уксуса и ¾ стакана простой или лавандовой воды. Для этого тоника вам понадобится:

1 часть яблочного уксуса; 3 части воды; 2 капли масла чайного дерева для дополнительных антибактериальных свойств.

Смешайте яблочный уксус с водой и при желании капните масло чайного дерева. Смесь нанесите на кожу с помощью ватного диска после предварительного очищения.

Скраб из яблочной кожуры для отшелушивания тела

Вы можете сделать ингредиенты для пилингов, порошковых очищающих средств и скрабов прямо дома. Просто сохраняйте яблочные корки для быстрого и легкого использования в разных рецептах красоты. Для скраба вам нужны:

кожура 2 яблок (также можно использовать кожуру граната); 1 стакан сахара; ½ стакана кокосового масла.

Высушите яблочную кожуру, затем измельчите ее в мелкий порошок. Смешайте с сахаром и кокосовым маслом, чтобы получился скраб для тела.

Очищающее средство для кожи головы

Проще рецепта не бывает, ведь в нем всего один ингредиент! Яблочная кислота полезна и для волос. Она разрушит любые забитые волосяные фолликулы и омертвевшую кожу. Вам понадобится только ½ стакана органического яблочного пюре без консервантов.

Нанесите пюре непосредственно на кожу головы и волосы. 10 минут подождите, а потом смойте. Кондиционер не нужен, так как ваши локоны останутся блестящими и чистыми. Используйте несколько раз в месяц для очищения кожи головы.

Ополаскиватель для волос с яблочным уксусом

Это суперпростое домашнее средство может помочь очистить кожу головы, удалить остатки шампуня и придать блеск вашим волосам. Вы можете улучшить этот рецепт, добавив в свой яблочный уксус травы для здоровья волос, например несколько веточек розмарина для ускорения роста.

Уксус не очень приятно пахнет, но запах быстро выветрится. Можете добавить лавандовое эфирное масло. Вот ингредиенты для ополаскивателя:

½ стакана яблочного уксуса; 2 стакана воды.

После мытья шампунем ополосните волосы смесью яблочного уксуса и воды. Оставьте на волосах на пару минут, смойте. Используя эти простые домашние средства регулярно, вы увидите, как ваша кожа и волосы становятся все здоровее и красивее. Начните и убедитесь в этом сами.